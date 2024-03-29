Erzurum'da okul servis minibüsü öğretmene çarptı: Durumu ağır

Erzurum'da henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen okul servis minibüsü, öğretmene çarptı. Öğretmenin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Erzurum'da okul servis minibüsü öğretmene çarptı: Durumu ağır

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Yusuf Zirek'e (29) çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Zirek'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zirek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 109 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada sonuç çıkmadı Kahramanmaraş'ta 109 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada sonuç çıkmadı
Bitget, Ramazan ayında depremzedelerin yanında Bitget, Ramazan ayında depremzedelerin yanında
Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor
Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu altınla yarışıyor: 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar
Nisan ayında zengin olacak burçlar açıklandı: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak Nisan ayında çuvalla para kazanacak 3 burç açıklandı
Bölgede yaşayanların geçim kaynağı oldu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler... Emekliler ne kadar zam alacak?
AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor