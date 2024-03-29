Erzurum'da okul servis minibüsü öğretmene çarptı: Durumu ağır

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Yusuf Zirek'e (29) çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Zirek'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zirek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.