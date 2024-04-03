Muhtarlık yarışını kaybetti, 'tapulu arazim' diyerek yolu kapattı

Karacasu ilçesinde iki dönem muhtarlık yapan Muhammed Dibek, üçüncü kez aday olduğu seçimi kaybettikten sonra tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle 5 hane ve 28 kişinin kullandığı parke döşeli yolu kapatıp zeytin ağacı dikti.

'Ambulans, İtfaiye Gelse Ne Olacak?'

Mahalle sakinleri, üçüncü kez aday olduğu seçimi kaybettikten sonra tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle yolu kapatan eski muhtara tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Hakkı Nasır, "Bu mahallede ikamet etmekteyim. Biz bu mahallenin yolunu 30- 40 senedir kullanıyoruz. Asıl yolumuz kabristanlıktan geçiyor. 50- 60 tane mezar var. Bu sebeple bu yolu kullanıyoruz. Hükümetimizden devletimizden çare bekliyoruz. Buradan yol geçmesi için bu mezarları kaldırmak mı gerekiyor. Yolun bu şekilde kapanması mı gerekiyor? Bir ambulans gelse itfaiye gelse ne olacak? Hiçbir bilgi verilmeden başka alternatif oluşturulmadan bu yol bu şekilde neden kapatıldı? Elbette kendi yolunu kullanmak isteyebilir ama bu şekilde olmasını yanlış görüyorum" dedi.

'Seçimi Kaybetti, Ertesi Gün Yolu Kapattı'

Mehmet Durmaz ise "Ben kendimi bildim bileli bu yol açık. Asıl yolumuzun içinde 50- 60 tane mezar var. Asıl yolu kullanamıyoruz bu parke döşeli yolu kullanıyoruz. Kullandığımız yerde 30- 35 metre bir yer. Ücreti neyse almak istiyoruz. Gereken kurumlardan da yardım diliyoruz. Burada 4- 5 ev var, toplam 27-28 kişi yaşıyor. Bu yol seçim sebebiyle kapandı. 2 dönem muhtarlık yapan arkadaş 3. dönemde kaybetti. Ertesi gün geldiler burayı kapattılar. 'Bize oy vermediler' diye kapattı. Eski Muhtar Muhammet Dibek seçimi kaybettiği için yolu kapattı. Gereken müracaatları yaptık. Kaymakamlıktan ve belediyeden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yolun kapanmasından dolayı mağdur olan bir kadın ise, "60 senedir bu yoldan geçiyorum. Ben yolun açılmasını istiyorum. Ben oyumu kendisine verdim" dedi.

Eski Muhtar Muhammed Dibek, yolun geçtiği yerin tapulu arazisi olduğunu söyledi.