Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Bölgeye yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, çok sayıda kara ekibi ile birlikte 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 itfaiye aracı sevk etti.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yoğun bir çalışma yürüterek yangını kontrol altına aldı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

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