Konya'da korkunç kaza: 2 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Konya'da korkunç kaza: 2 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İlçe merkezi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesi'nde meydana gelen kazada, A.Y. (36) tarafından yönetilen 42 YE 629 plakalı otomobil ile G.K'nin (29) kullandığı 42 DK 180 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu, araçlardaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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