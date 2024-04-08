Malatya'da iki grup arasında muhtarlık husumeti nedeniyle silahlı kavga çıktı: 5 yaralı
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda kavgaya karışan 4 kişi ile grupları ayırmak için müdahale eden uzman çavuşun silahla yaralandığı öğrenildi.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde Gökçe Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan husumet silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Z.T, S.D, E.T, M.I. ve olaya müdahale eden uzman çavuş K.K. tabancayla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.
Son Güncelleme: