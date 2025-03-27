Yolcu Otobüsünden Çıktı! Kutuyu Açan Ekipler Şoke Oldu

İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsü Kütahya'da durdurulunca şoke eden anlar yaşandı. Ekipler bir karton kutunun içinde piton buldu.

Yolcu Otobüsünden Çıktı! Kutuyu Açan Ekipler Şoke Oldu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları, İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde bir karton kutu buldu.

Kutuyu açan ekipler pitonla karşılaştı. Sahibi öğrenilemeyen piton, DKMP ekiplerince kontrol için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevine götürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Hayvanat Bahçesine teslim edilen pitonun otobüse kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Kaynak: AA

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