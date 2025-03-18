Yalova’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Yalova’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Merkez, Çınarcık ve Termal ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 18 gram skunk, 12 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca, 12 tabanca fişeği, 3 bıçak ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden birini tutuklarken, diğer 4 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Kaynak: İHA