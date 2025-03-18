Çorlu Polisinden Öğrencileri Sevindiren Sürpriz

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, ilkokul öğrencileri için sinema etkinliği düzenledi.

Çorlu Polisinden Öğrencileri Sevindiren Sürpriz

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ilkokul öğrencileri için sinema etkinliği düzenlendi. Alipaşa Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, 5 okuldan 260 öğrenci katıldı.

Yapılan bilgilendirmede, "Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğimizce düzenlenen ücretsiz sinema etkinliğine, Özel İdare İlkokulu’ndan 30 öğrenci, Gazi İlkokulu’ndan 60 öğrenci, Mehmetçik İlkokulu’ndan 50 öğrenci, 75. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu’ndan 98 öğrenci, Yavuz Sultan Selim İlkokulundan katılım sağlayan 22 öğrencimizle Orion AVM Cinemarin sinema salonlarında sinema öncesi patlamış mısır ikram edilerek ‘Rafadan Tayfa Kapadokya’ filmi izlenmiştir" denildi.

Sinema etkinliğinin keyifli geçtiğini ifade eden öğrenciler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA

İskenderun’da 4 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı İskenderun’da 4 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
Aydın’da Korkutan Yangın Aydın’da Korkutan Yangın
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Hyundai, Fiat Egea’ya Bayrak Açtı: Fiyatı 400 Bin Lira Aşağı Çekti! Tam Dolu Paket… Hyundai, Fiat Egea’ya Bayrak Açtı: Fiyatı 400 Bin Lira Aşağı Çekti! Tam Dolu Paket…
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Bütün İlde Yasaklandı! Tespit Edildiği Anda Para Cezası Kesilecek Bütün İlde Yasaklandı! Tespit Edildiği Anda Para Cezası Kesilecek
Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon , 250 Bin ve 100 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişt