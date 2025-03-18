İskenderun’da 4 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde Piri Reis Mahallesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi H.Ç., K.Ö. ve R.Ş ile hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.B. adlı 4 şahsı yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.Ö. ile R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Ç. ile Y.B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA