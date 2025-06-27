Yalova’da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu: 5 Gözaltı

Yalova’da tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Yalova’da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu: 5 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün satışı yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik bir süredir yürüttüğü çalışmaları tamamladı. 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda S.Ş., Ç.D., M.A.N., M.Y. ve M.E.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yalova’da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu: 5 Gözaltı - Resim : 1

Şüphelilere ait bir araç ve dört iş yerinde yapılan aramalarda; TAPDK bandrolü olmayan 66 paket sigara, 11 elektronik sigara, farklı markalara ait 56 cinsel içerikli ürün, 25 adet kaçak termos, 79 bin 520 adet doldurulmuş makaron ve bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Yalova
Son Güncelleme:
Kolesterolü Söküp Atıyor, Vücudu Baştan Ayağa Yeniliyor! Faydası Saymakla Bitmiyor Kolesterolü Söküp Atıyor, Vücudu Baştan Ayağa Yeniliyor! Faydası Saymakla Bitmiyor
Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı
Karaman’da Sollama Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı Karaman’da Sollama Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
Milas’ta Karpuz Yüklü Kamyonetler Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı Milas’ta Karpuz Yüklü Kamyonetler Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Alarm Verdi: Kredi Kartı Kullananlar Şokta! Borcu Olan Herkes Tetikte Bankalar Alarm Verdi: Kredi Kartı Kullananlar Şokta! Borcu Olan Herkes Tetikte
En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı! İşte Masadaki Zam Senaryoları... En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı
Emekli Maaşında Yeni Dönem: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam Geliyor Emekli Maaşında Yeni Dönem: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam Geliyor
Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: O Belge Olmadan Kiraya Verene 143 Bin TL Ceza Kesilecek Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı! 143 Bin TL Ceza Kesilecek
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Çok Zor Olacak