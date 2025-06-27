Yalova’da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu: 5 Gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün satışı yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik bir süredir yürüttüğü çalışmaları tamamladı. 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda S.Ş., Ç.D., M.A.N., M.Y. ve M.E.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilere ait bir araç ve dört iş yerinde yapılan aramalarda; TAPDK bandrolü olmayan 66 paket sigara, 11 elektronik sigara, farklı markalara ait 56 cinsel içerikli ürün, 25 adet kaçak termos, 79 bin 520 adet doldurulmuş makaron ve bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA