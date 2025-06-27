Milas’ta Karpuz Yüklü Kamyonetler Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

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Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlardan birinde bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası yola dağılan karpuzlar ve kazaya karışan araçlar nedeniyle trafik geçici olarak durduruldu. Karayolları ve trafik ekiplerinin müdahalesiyle yol kısa sürede tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Temizlik ve çekici çalışmalarının ardından trafik akışı tamamen normale döndü.

Kaynak: İHA