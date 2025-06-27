Karaman’da Sollama Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karaman’ın Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ö.K. (21) idaresindeki 42 CRT 66 plakalı Opel marka otomobil, önündeki aracı sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarına takla attı. Kazada sürücü Ö.K. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koşarak yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören bir vatandaş, otomobilin sollamaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak takla attığını belirtti. Kaza sonrası takla atan araç, çekiciyle kaldırılmak üzere yolun iki yönlü trafiğe kapatılmasına neden oldu. Aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA