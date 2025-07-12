Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu! 5 Tutuklama

Uşak’ta, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu! 5 Tutuklama
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 103 yeşil reçeteli hap, 130 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 104 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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