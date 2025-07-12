Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı! 2’si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

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Olay, saat 15.00 civarında İnegöl-Domaniç yolu üzerinde, Hamamlı Mahallesi yakınlarında yaşandı. Domaniç yönüne doğru seyreden 67 ABV 510 plakalı otomobil, köprülü kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücü Serdar Y. (36) kontrolü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Hatice Ç. (35), Özden Y. (35) ile birlikte 1 yaşındaki Gökçen Y. ve 6 yaşındaki Aymira Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili olarak Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA