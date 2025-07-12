Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 5 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yürütülen takip çalışması sonucunda S.S. (33) isimli şüpheliyi yakaladı. Şahsın üzerinde ve yanında taşıdığı valizde yapılan aramada, binlerce sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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