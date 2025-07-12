Çorum'da İki Otomobil Çapıştı! 3 Kişi Yaralandı

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Edinilen bilgilere göre, plakası 34 NEE 243 olan Skoda marka otomobil, aynı yönde ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen bir Tofaş-Fiat marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş aracındaki üç kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, Skoda marka aracı kullanan sürücünün 100 promil alkollü olduğu tespit edildi ve şahıs polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA