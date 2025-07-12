Karabük’te Uyuşturucuya Geçit Yok: 3 Şüpheli Yakalandı
Karabük'te uyuşturucu madde kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde 9 Temmuz 2025 tarihinde merkezde belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1,25 gram metamfetamin, bir adet sentetik ecza hap ile 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA