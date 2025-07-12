Kayseri Melikgazi’de Foseptik Çukurunda İş Kazası

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde foseptik çukuru inşaatında üzerine taş düşen 25 yaşındaki işçi M.Y., itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Melikgazi’de Foseptik Çukurunda İş Kazası
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan foseptik çukuru inşaatında çalışan M.Y. (25), üzerine taş düşmesi sonucu yaralandı. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurda gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla M.Y., sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Y., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Kayseri iş kazası
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