Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu! 1 Tutuklama

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan planlı, takip ve projeli çalışmalar kapsamında yapılan operasyonunda, 27 bin 524 adet sentetik ecza ele geçirildi.



Yapılan operasyonda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.