Konya Beyşehir’de Feci Kaza

Beyşehir-Konya karayolunda seyir halindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, tahkikat başlatıldı.

Konya Beyşehir’de Feci Kaza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Konya karayolunun 2. kilometresinde, Eylikler Mahallesi yol ayrımı yakınlarında 31 Temmuz 2025 tarihinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 70 ACG 694 plakalı Tofaş marka otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 42 H 5613 plakalı Tofaş otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yol dışına savruldu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için tahkikat başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Cenazeye Gidiyorlardı, Ölüme Gittiler! Feci Kaza: 1 Ölü, 1 YaralıCenazeye Gidiyorlardı, Ölüme Gittiler! Feci Kaza: 1 Ölü, 1 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya Trafik kazası
Günün En Şanslı Burcu Açıklandı Günün En Şanslı Burcu Açıklandı
Cenazeye Gidiyorlardı, Ölüme Gittiler! Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı Cenazeye Gidiyorlardı, Ölüme Gittiler! Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Malatya Darende'de Ot Yangını Malatya Darende'de Ot Yangını
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı 5 Kritik İsmin Malvarlığı İçin Karar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor
Uygulama Kalktı, Fiyat Fırladı: Ucuz Dönem Kısa Sürdü! O Kararın Ardından Etiketler Apar Topar Değişti Uygulama Kalktı, Fiyat Katlandı! Etiketler Apar Topar Değişti
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti