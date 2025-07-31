Konya Beyşehir’de Feci Kaza

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Konya karayolunun 2. kilometresinde, Eylikler Mahallesi yol ayrımı yakınlarında 31 Temmuz 2025 tarihinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 70 ACG 694 plakalı Tofaş marka otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 42 H 5613 plakalı Tofaş otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yol dışına savruldu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için tahkikat başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA