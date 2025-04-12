Ünü Sınırları aşan Tunceli'nin Ukukale Dutunu Don Vurdu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde üretilen Ulukale dutunu don vurdu. Daha önce Tunceli için zirai don uyarısı yapılmıştı.

Ünü Sınırları aşan Tunceli'nin Ukukale Dutunu Don Vurdu

Tunceli'de, dutun anavatanı sayılan, coğrafi işaretli Ulukale dutu üreticileri, dün gece dondurucu soğuk ile büyük endişe yaşadı. Ululale köyü muhtarı Tekin Karaduman yaptığı açıklamada, "Değerli komşularımız cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü sabahına kadar devam eden olumsuz hava şartları bölgemizde bütün ürünlerimize zarar vermiştir. Muhtarlık ve kooperatif olarak pazartesi girişimde bulunulacaktır’’ dedi.

Ululale Dutu Üreticileri Kooperatifi Başkanı Necmettin Duman ise ‘’Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü sabahına kadar devam eden olumsuz hava şartları maalesef bölgemizde bütün ürünlerimize zarar vermiştir. Özellikle don nedeniyle dut bahçelerinin oldukça etkilendiği görülmüştür, hepimize geçmiş olsun’’ diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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