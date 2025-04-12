Bingöl'de Ambulans Takla Attı: 5 Yaralı

Bingöl Karlıova'da hasta taşıyan ambulans, kar nedeni ile kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de Ambulans Takla Attı: 5 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde hasta çocuk, yakını ve 3 sağlık görevlisinin bulunduğu ambulans, sürücüsünün kar nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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