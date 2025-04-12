Şanlıurfa'da Kaçak Sigara Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Şanlıurfa'da Kaçak Sigara Operasyonu

Şanlıurfa Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerinin katılımıyla hassas burunlu köpeklerin de yer aldığı "şok yol araması" gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda bir araçta bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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