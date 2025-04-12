Muğla’da Silahlı Saldırı, 1 Ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda vurulan şahıs yaşamını yitirirken, kaçmaya çalışan saldırgan ise gözaltına alındı.

Muğla’da Silahlı Saldırı, 1 Ölü

Olay, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda Ö.S. isimli şahıs, 40 yaşındaki Sercan Ülker’e tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sercan Ülker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ö.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla
Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı? Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı?
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
Malatya'da Sarı Altını Zirai Don Vurdu! Kayısıda Zor Günler Malatya'da Sarı Altını Zirai Don Vurdu! Kayısıda Zor Günler
Uyuşturucuyu Öyle Bir Yere Saklamış ki... Uyuşturucuyu Öyle Bir Yere Saklamış ki...
ÇOK OKUNANLAR
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listeye Türkiye’den de Bir Yer Girdi Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listede Türkiye de Var
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor