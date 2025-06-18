Tunceli’de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma, bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Operasyon, özel harekat polisleri ve dron desteğiyle şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlendi.

Baskınlarda D.G., D.A., D.Ö., M.C.A., E.K., E.E., İ.C.K. ve D.D. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adresler ve araçlarda narkotik köpeği Luna’nın da kullanıldığı detaylı aramalarda, toplam 270 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, operasyonun uyuşturucu ticaretini engelleme ve halk sağlığını koruma adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Bölgedeki uyuşturucu ağını çökertmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek, şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.

Kaynak: DHA