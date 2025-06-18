Antalya’da Feci Kaza: Cip Sulama Kanalına Uçtu, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Manavgat’ta kontrolden çıkan cipin sulama kanalına düşmesi sonucu sürücü Raşit Akdeniz ve yolcu Ali Uyanık hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya’da Feci Kaza: Cip Sulama Kanalına Uçtu, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci bir kaza, 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, 18 Haziran 2025’te saat 00.30 sıralarında Kaymaz Caddesi Nergizlik mevkisinde yaşandı. 46 yaşındaki Raşit Akdeniz’in kullandığı 07 AAK 810 plakalı cip, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 120 santimetre derinliğindeki sulama kanalına yan düştü. Araçta bulunan sürücü Raşit Akdeniz ile yanında yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki akrabası Ali Uyanık, kazanın etkisiyle araçtan çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri, araçta sıkışan Akdeniz ve Uyanık’ı çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Raşit Akdeniz, akrabası Ali Uyanık’ı evine bırakmak için yola çıkmıştı. Kazanın oluş şekli ve nedenine dair incelemeler devam ederken, polis ekipleri olayın detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı. Acı haberle sarsılan aileler ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yetkililer, kazanın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerini artırmayı ve benzer olayların önüne geçmek için çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade etti.

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Kaynak: DHA

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