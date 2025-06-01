TEM'de Korku Dolu Anlar! Yasak Noktadan Dönünce Yürekler Ağza Geldi

Bolu'da TEM Otoyolu’nda, yasak olan acil dönüş noktasından dönüş yapan bir tır faciaya davetiye çıkarttı. O anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Gerede mevkiinde Ankara istikametine seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü, ters yöne dönmek için itfaiye ve ambulansların kullandığı, diğer araçların kullanmasının yasak olduğu ‘acil dönüş noktasını’ kullanmak istedi.

Gece saat 00.15 sıralarında yaşanan olayda, şeritleri kapatarak acil dönüş noktasından dönen tır trafiği tehlikeye soktu.

İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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