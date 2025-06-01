Ankara'da Kadınlar Guinness Rekoru İçin Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla, Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda “Aerobic Başlıyor, Başkent’te Rekor Yükseliyor” sloganıyla spor etkinliği düzenlendi.

Buluşmada, 500’ün üzerinde kadın aynı anda müzik eşliğinde aerobik yaparak, Guinness Dünya Rekoru’na girmeyi hedefledi. Sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edildiği etkinlikte, katılımcılar profesyonel eğitmenler eşliğinde 30 dakika boyunca ritmik hareketlerle aerobik yaptı.

Hem sağlıklı yaşamın hem de kadın dayanışmasının öne çıktığı organizasyon sonrası gözler, Guinness Dünya Rekorları yetkililerinden gelecek tescil açıklamasına çevrildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, rekor denemesine katılan kadınlara teşekkür ederek, "Başkentli kadınlarımızla birlikte eş zamanlı aerobik çalışması için bir araya geldik. Kadınlarımızla birlikte bugün Guinness rekor denemesi için bu eş zamanlı etkinliği gerçekleştirdik. Tüm katılımcılarımıza ve bize destek veren Başkentli kadınlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA