Tekirdağ’da 240 Bin Makaron ve 220 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu, Kapaklı ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir dükkânın arka kısmı ve deposunun güvenlik önlemleriyle korunaklı hale getirilerek kaçak tütün ve makaron üretimi yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda, şüphelinin imalathaneye dönüştürdüğü dükkân ve depoda yapılan aramada 240 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 220 kilogram tütün, 1 adet otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet terazi, 2 adet iklimlendirme cihazı ve çeşitli makaron doldurma makineleri parçası ele geçirildi.

Şüpheli Ö.Y., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı ve adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA