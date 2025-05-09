Sarıkamış’ta 'Orman Benim' Etkinliği: Doğa İçin El Ele Verildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen “Orman Benim” etkinliğinde kaymakam, belediye başkanı, öğrenciler, STK’lar ve vatandaşlar bir araya gelerek ormanlık alanları ve mesire yerlerini temizledi.

Sarıkamış’ta 'Orman Benim' Etkinliği: Doğa İçin El Ele Verildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, çevre bilincini artırmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen “Orman Benim” etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Sarıkamış ilçe girişinde başlayan etkinliğe Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara eldiven, çöp poşeti ve güvenlik ekipmanları dağıtıldı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasında, ormanlık alanlar, yürüyüş parkurları, mesire alanları ve refüjlerdeki çöpler toplandı. Toplanan çöpler, çöp kamyonlarıyla ilçe çöplüğüne taşındı. Etkinlik, doğa koruma farkındalığını artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Marmara Denizi'nin Hastalığı Geri Döndü! Maltepe Sahil'de Müsilaj PaniğiMarmara Denizi'nin Hastalığı Geri Döndü! Maltepe Sahil'de Müsilaj PaniğiÇevre

Kaynak: İHA

Etiketler
Kars
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Şırnak’ta Baygınlık Geçiren Tır Sürücüsü Şarampole Devrildi Şırnak’ta Baygınlık Geçiren Tır Sürücüsü Şarampole Devrildi
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Bursa’da Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, 25 Bin Lira Ceza Yedi Bursa’da Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, 25 Bin Lira Ceza Yedi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi
Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?