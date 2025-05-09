Sarıkamış’ta 'Orman Benim' Etkinliği: Doğa İçin El Ele Verildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, çevre bilincini artırmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen “Orman Benim” etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Sarıkamış ilçe girişinde başlayan etkinliğe Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara eldiven, çöp poşeti ve güvenlik ekipmanları dağıtıldı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasında, ormanlık alanlar, yürüyüş parkurları, mesire alanları ve refüjlerdeki çöpler toplandı. Toplanan çöpler, çöp kamyonlarıyla ilçe çöplüğüne taşındı. Etkinlik, doğa koruma farkındalığını artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA