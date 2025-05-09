Şırnak’ta Baygınlık Geçiren Tır Sürücüsü Şarampole Devrildi

Cizre-Nusaybin karayolunda baygınlık geçiren tır sürücüsü H.A.’nın kullandığı araç şarampole devrildi. Hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

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Şırnak’ta Baygınlık Geçiren Tır Sürücüsü Şarampole Devrildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre-Nusaybin karayolunun 14’üncü kilometresinde bulunan Katran köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi. Nusaybin’den Cizre yönüne seyreden H.A. yönetimindeki 34 YN 150 plakalı tır, sürücüsünün baygınlık geçirmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yan yatan tırda baygınlık geçiren sürücüyü tespit etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan H.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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