Sokakta Pompalı Tüfekli Kavga Çıktı, Evlerinin Balkonunda Oturan Çift Vuruldu
Burdur'da iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine pompalı tüfeklerle saldırırken, o esnada balkonda oturan bir çift vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Burdur'da Hızır İlyas Mahallesi Sığır Yolu Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında husumetli iki grup arasında pompalı tüfekli kavga çıktı.
Bu sırada evlerinin balkonunda oturan Mustafa K. ile eşi Kamuran K. tüfekten açılan ateş sonrası seken saçmalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çift tedavilerinin ardından ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: DHA