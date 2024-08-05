Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni mahalle Çevre Yolu üzerinde park halindeki Mahmut D. idaresindeki 20 AVY 23 plakalı kamyona, arkadan gelen Duhan Ü. idaresindeki 43 AGF 836 plakalı motosiklet çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaralı motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Harun K.'ye ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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