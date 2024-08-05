Freni Boşalan Araç 2 Metre Yükseklikte Asılı Kaldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde freni boşalan araç, 2 metre yükseklikte asılı kaldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, araçta kimsenin olmadığı tespit edildi.

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Freni Boşalan Araç 2 Metre Yükseklikte Asılı Kaldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde freni boşalan panelvan, geri geri hareket ederek 2 metrelik yükseklikte asılı kaldı. Araçta kimsenin olmamasıyla facianın önüne geçildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.'ye ait 41 JC 300 plakalı transit model araç, park halindeyken frenlerinin boşalması sonucu geri geri hareket ederek yaklaşık 2 metrelik yükseklikte asılı kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrollerde araçta kimsenin olmadığını tespit etti. Kamyonetin bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler çalışma başlattı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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