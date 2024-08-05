Malatya'da Tasavvuf Musiki Konserine, Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Malatya'nın Darende ilçesinde tasavvuf musiki konseri düzenlendi. Konser, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

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Malatya'da Tasavvuf Musiki Konserine, Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Malatya'nın Darende ilçesinde, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş ve ekibi, tasavvuf musikisi konserini vatandaşların beğenisine sundu.

Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi avlusunda düzenlenen programda, Sunucu Mehmet Önder tarafından ilk olarak mutasavvıf ve divan şairi Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divan-ı Hulusi-i

Darendevi adlı eserinden “Nasihat” gazeli okundu.

Daha sonra Meydan Meşkleri Topluluğu Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş ve ekibi tarafından, Hulusi Efendi’nin divanından bestelenen eserlerin yanı sıra çeşitli tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi.
Çok sayıda kişinin izlediği konser, külliyeyi gezmeye gelen ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA

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