Nazilli'deki Orman Yangınında 3 Hektarlık Alan Kül Oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangında, 3 hektarlık alan kül oldu.

Son Güncelleme:
Nazilli'deki Orman Yangınında 3 Hektarlık Alan Kül Oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Esenköy Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale ederken yangın söndürme helikopter ve uçakları da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi.

6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 tanker ve çok sayıda orman ve itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın, yoğun uğraşlar sonucu 4 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar görürken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Orman yangınları
Son Güncelleme:
Afyon'da Çaldı, Isparta'da Yakalandı Afyon'da Çaldı, Isparta'da Yakalandı
Bursa'da Örnek Davranış: Camide Bulduğu Dövizleri Polise Teslim Etti Bursa'da Örnek Davranış: Camide Bulduğu Dövizleri Polise Teslim Etti
Eylül Ayında Paraya Para Demeyecek 3 Burç! Cepleri Parayla Dolacak Eylül Ayında Paraya Para Demeyecek 3 Burç! Cepleri Parayla Dolacak
Tazminat Almakta Sorun Yaşayan İşçileri Sevindirecek Haber: Artık Gönül Rahatlığıyla İşten Ayrılabilirsiniz Tazminat Almakta Sorun Yaşayan İşçileri Sevindirecek Haber
ÇOK OKUNANLAR
Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor! Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor!
6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?
İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddeti: Gözaltı Sayısı 378’e Yükseldi İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddeti: Gözaltı Sayısı 378’e Yükseldi
İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.