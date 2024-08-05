80 Yaşındaki Hastanın İmdadına Ambulans Helikopter Yetişti

Bingöl'de fenalaşan ve solunum zorluğu yaşayan 80 yaşındaki kadının imdadına, ambulans helikopter yetişti.

80 Yaşındaki Hastanın İmdadına Ambulans Helikopter Yetişti

BİNGÖL’ün Solhan ilçesinde mezrada fenalaşan vücut ağrısı ve solunum zorluğu yaşayan T.Y., ulaşım sıkıntısı nedeniyle ambulans helikopterle alınarak hastaneye yetiştirildi.

Solhan ilçesi Doğuyeli mezrasında yaşayan T.Y.’nin yakınları, vücut ağrısı ve solunum sıkıntısı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kontrol Komuta Merkezi tarafından, Sağlık Bakanlığı koordinesiyle karayolu ulaşımının olmadığı mezraya, ambulans helikopter yönlendirildi. T.Y., ambulans helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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