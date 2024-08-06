Gelin ve Damat Tarafı Arasındaki Kavgada Kan Aktı! Sopalar Çekildi, Yumruklar Havada Uçuştu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında dünürler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aile taraflarından ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçakla; 5 kişi ise taş, sopa ve darp sonucu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kavgaya müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA