Sinop’ta Narkotik Operasyonu! Bir Kişi Tutuklandı

Sinop'ta gerçekleştirilen iki ayrı narkotik operasyonunda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, 1 kişi tutuklandı.

Sinop’ta Narkotik Operasyonu! Bir Kişi Tutuklandı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda 143,26 gram metamfetamin, bir tabanca ve 10 adet fişek bulundu. Gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erfelek ilçesinde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 45 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir" ilkesiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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