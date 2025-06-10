Bodrum Açıklarında Korku Dolu Anlar
Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında arızalandıktan sonra sürüklenmeye başlayan tekne ekipleri alarma geçirdi.
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Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum’a emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: İHA