Bodrum Açıklarında Korku Dolu Anlar

Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında arızalandıktan sonra sürüklenmeye başlayan tekne ekipleri alarma geçirdi.

Bodrum Açıklarında Korku Dolu Anlar
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Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum’a emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: İHA

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