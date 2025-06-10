Şanlıurfa'da 5 Katlı Binada Yangın

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Bina tahliye edildi, alevler kısa sürede söndürüldü.

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Şanlıurfa'da 5 Katlı Binada Yangın
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Ayvanat Mahallesi 35'inci sokaktaki 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek, bina tahliye edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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