Siirt'te Zemin Çalışmaları Sırasında Yangın: 3 İşçi Yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde, zemin hazırlama çalışmaları sırasında benzinli sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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Siirt'te Zemin Çalışmaları Sırasında Yangın: 3 İşçi Yaralı
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Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde, 22 Temmuz 2025 günü “Çetinkol 2B Sismik Araştırma Projesi” kapsamında yürütülen zemin hazırlama çalışmaları sırasında yangın çıktı. Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, benzinli el sondaj makinesinin yüksek sıcaklık nedeniyle alev alması sonucu 3 işçi yaralandı. İşçilerden biri yüzünden, diğer ikisi ise kollarından hafif şekilde yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçileri Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ve tedavi altına alındı. Valilik, olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı soruşturma devam ederken, iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği de tartışma konusu oldu. X platformunda, bazı kullanıcılar iş kazalarına karşı daha sıkı denetim çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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Siirt Yangın
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Çukurca’da Trafik Kazası: 3 Yaralı Çukurca’da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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