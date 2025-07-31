Siirt’te Elektrik Trafosunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Siirt’te 31 Temmuz 2025 günü öğle saatlerinde Yeni Mahalle Hazreti Fakirullah Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Yangın sırasında trafoda maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yetkililer yangının çıkış sebebini araştırıyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri alınırken, elektrik kesintisi gibi ek etkilerin olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA