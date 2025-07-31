Siirt’te Elektrik Trafosunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Siirt’in Yeni Mahalle bölgesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda trafoda hasar oluştu.

Son Güncelleme:
Siirt’te Elektrik Trafosunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siirt’te 31 Temmuz 2025 günü öğle saatlerinde Yeni Mahalle Hazreti Fakirullah Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Yangın sırasında trafoda maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yetkililer yangının çıkış sebebini araştırıyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri alınırken, elektrik kesintisi gibi ek etkilerin olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Arnavutköy’de Sünger ve Plastik Fabrikasında Korkutan Yangın: Patlamayla Başladı, Tüm Bina Alevlere Teslim OlduArnavutköy’de Sünger ve Plastik Fabrikasında Korkutan Yangın: Patlamayla Başladı, Tüm Bina Alevlere Teslim OlduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Siirt
Son Güncelleme:
Almanya'da Yeni Trafik Levhası Şaşırttı: Siyah Üçgenli Beyaz Daire Ne Anlama Geliyor? Yeni Trafik Levhası Şaşırttı: Siyah Üçgenli Beyaz Daire Ne Anlama Geliyor?
Batman'da Jandarmadan Büyük Kaçak Sigara Operasyonu Batman'da Jandarmadan Büyük Kaçak Sigara Operasyonu
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
Eskişehir'de 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi Eskişehir'de 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı! 1 Eylül İtibarıyla Başlıyor: Devlet Düğmeye Bastı Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı
İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Hukuk Fakültelerinde Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı 5 Kritik İsmin Malvarlığı İçin Karar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı