Eskişehir'de 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi

Eskişehir'de 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Bugün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimize uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla Bursa yolu uygulama noktasında zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışma sonucu 1 kilo 46 gram kokain ele geçirilmiş, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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