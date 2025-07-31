Batman'da Jandarmadan Büyük Kaçak Sigara Operasyonu

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Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz 2025’te gerçekleştirdikleri rutin yol kontrolü sırasında önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, ekipler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta detaylı arama yaptı. Yapılan incelemede, toplam 1.688 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında kaçak sigaralara el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, bu operasyonun bölgedeki yasa dışı ticarete darbe vurması bekleniyor.

Kaynak: İHA