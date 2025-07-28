Siirt-Kurtalan Karayolu Başur Köprüsü’nde Trafik Kazası

Siirt-Kurtalan karayolu Başur Köprüsü mevkisinde bir transit pikap takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt-Kurtalan Karayolu Başur Köprüsü’nde Trafik Kazası
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Siirt-Kurtalan karayolu Başur Köprüsü mevkisinde, öğle saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir transit pikap, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Olayın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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