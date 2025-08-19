Şanlıurfa'da Uyuşturucu operasyonu1 6 Kişi Gözaltında
Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Eyyübiye, Birecik, Hilvan, Halfeti ve Viranşehir ilçelerinde uyuşturucu bulunduğu tespit edilen 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 108 gram kubar esrar, 17 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör ve 84 adet çeşitli çap ve boyutlarda fişek ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
