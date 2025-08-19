Kırşehir'de Emekli Kadını Dolandıran 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir’de kendilerini polis olarak tanıtıp, emekli kadını 1 milyon 150 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, 3’ü tutuklandı.

Son Güncelleme:
Kırşehir'de Emekli Kadını Dolandıran 3 Şüpheli Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre; Kırşehir’de yaşayan E.M.’yi telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak ziynet eşyaları ve paralarının bir hırsızlık olayında kullanıldığını, inceleme için teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Eve gelen polis görünümlü kişiye altın ve paraları vermesi istenen kadın, yaklaşık 1 milyon 150 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.M.; durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Antalya, Yozgat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; N.E., E.K., İ.A., B.E. ve C.A. isimli 5 şüpheliyi gözaltına alarak Kırşehir’e getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., İ.A. ve C.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kırşehir dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Bursa İnegöl’de Korkunç Kaza Bursa İnegöl’de Korkunç Kaza
‘Dikkat Et Bebeğim’ Repliğiyle Ünlenmişti: Ortadan Kaybolan Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü! En Büyük Pişmanlığını Açıkladı Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi! 400 Bin TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu: İşte Taşıt Kredisi Hesaplama Tablosu Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu