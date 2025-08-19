Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama

Ordu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Son Güncelleme:
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 2 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid ile 90 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, toplam 10 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ordu Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
İsyanı Sonrası 5 Kiloluk Altınlarına Kavuşmuştu: Aleyna Dalveren Tepkiler Sonrası Sessizliğini Bozdu Aleyna Dalveren Tepkiler Sonrası Sessizliğini Bozdu
Mardin Kızıltepe’de Feci Kaza: 18 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü Mardin Kızıltepe’de Feci Kaza: 18 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü
Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan Ayrılacak Mı? Babası Bomba Transferi Duyurdu: İşte Milli Yıldızın Yeni Adresi Babası Bomba Transferi Duyurdu
Bursa İnegöl’de Korkunç Kaza Bursa İnegöl’de Korkunç Kaza
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu