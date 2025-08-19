Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 2 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid ile 90 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, toplam 10 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA