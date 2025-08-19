Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama
Ordu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 2 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid ile 90 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, toplam 10 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
