Kastamonu’da Sahte Altın Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Kastamonu’da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, polis operasyonunda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde 150 gram sahte altın ve 4 sahte çeyrek altın ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Kastamonu’da Sahte Altın Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’da bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte altın satışı ihbarı üzerine harekete geçti. Kastamonu merkez ve Tosya ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 30 parça halinde 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek altın ve 12 altın görünümlü sahte kolye ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'da Belediye Barınağında Katliam! Tepki Gösteren Hayvanseverlere SaldırdılarKastamonu'da Belediye Barınağında Katliam! Tepki Gösteren Hayvanseverlere SaldırdılarGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kastamonu Sahte altın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Kırşehir'de Emekli Kadını Dolandıran 3 Şüpheli Tutuklandı Kırşehir'de Emekli Kadını Dolandıran 3 Şüpheli Tutuklandı
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama
Ve Anlaşma Tamam! Hakim Ziyech Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun Hakim Ziyech Süper Lig'e Dönüyor
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu