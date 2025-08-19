Kastamonu’da Sahte Altın Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’da bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte altın satışı ihbarı üzerine harekete geçti. Kastamonu merkez ve Tosya ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 30 parça halinde 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek altın ve 12 altın görünümlü sahte kolye ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA